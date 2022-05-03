В части регионов пройдет дождь: прогноз погоды в Украине на 3 мая

Во вторник, 3 мая, в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории Украины будет тепло и солнечно.
Такой прогноз на 3 мая Украинского гидрометцентра.
Прогноз погоды в Украине на 3 мая
В северных областях местами небольшой дождь, днем в большинстве западных областей умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 15-20 градусов, на Закарпатье до 23 градусов.
Прогноз погоды в Киевской области 3 мая
Местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в Киевской области днем 15-20 градусов, в Киеве – 17-19 градусов выше нуля.
Читайте также: