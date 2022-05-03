В части регионов пройдет дождь: прогноз погоды в Украине на 3 мая

В части регионов пройдет дождь: прогноз погоды в Украине на 3 мая

Во вторник, 3 мая, в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории Украины будет тепло и солнечно.

Такой прогноз на 3 мая Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 3 мая

В северных областях местами небольшой дождь, днем в большинстве западных областей умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 15-20 градусов, на Закарпатье до 23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 мая 2022 года. / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 3 мая

Местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в Киевской области днем 15-20 градусов, в Киеве – 17-19 градусов выше нуля.

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