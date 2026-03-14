В части регионов Украины ввели аварийные отключения

После массированной атаки в ночь на 14 марта часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям. Причина – массированная атака.

В частности, в Киеве, а также в Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Черкасская область и Черниговщина также переходят к аварийным отключениям электроэнергии. В настоящее время привычные графики почасовых отключений там не действуют.

Кроме того, перебои энергоснабжения фиксируются в Хмельницком и Шепетовском районах.

Напомним, российские войска в ночь на 14 марта нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области, атаковав четыре района.

В результате обстрелов из погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома, общежитие, склады и другие здания.

Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановило движение электротранспорт.