- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 1 мин
В части регионов Украины ввели аварийные отключения
После массированной атаки привычные графики почасовых отключений не действуют.
После массированной атаки в ночь на 14 марта часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям.
В частности, в Киеве, а также в Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
Черкасская область и Черниговщина также переходят к аварийным отключениям электроэнергии. В настоящее время привычные графики почасовых отключений там не действуют.
Кроме того, перебои энергоснабжения фиксируются в Хмельницком и Шепетовском районах.
Напомним, российские войска в ночь на 14 марта нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области, атаковав четыре района.
В результате обстрелов из погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома, общежитие, склады и другие здания.
Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановило движение электротранспорт.