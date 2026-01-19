Отключение света / © ТСН

В нескольких областях Украины 19 января введены аварийные отключения света. Причина — последствия российских ударов и сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В регионах с аварийными отключениями электроэнергии пока не действуют предварительно опубликованные графики обесточивания. Аварийные отключения будут отменены, когда ситуацию в энергосистеме удастся стабилизировать.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

В «Укрэнерго» также призвали к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, в Украине обновили систему применения графиков отключений света: теперь режим 5 очередей из 6 возможных становится регулярным планом, а не поводом для экстренных обесточиваний. По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, это означает отсутствие электроэнергии более 16 ч. в сутки, однако по четкому прогнозу. В Днепре уже действуют обновленные графики, тогда как Киев остается в режиме непредсказуемых экстренных отключений (ориентировочно 3 ч. со светом и 10 без). Коваленко также отметил рост количества локальных аварий в домах и напомнил, что в случае исчезновения света вне графика следует сначала обращаться в ЖЭК или ОСМД для проверки внутренних сетей.