В части Украины объявлен І уровень опасности: срочное предупреждение Укргидрометцентра (карта)

По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях возможны затопления.

В ряде областей Украины из-за угрозы подтоплений на несколько дней объявили повышенный уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 27-30 декабря на реках бассейнов Припяти и Западного Буга ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,7 метра.

"Местами возможен выход воды на пойму и последующее затопление территорий (I уровень опасности — желтый)", — говорится в сообщении.

Кроме того, 27 декабря в Прикарпатье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Поэтому во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях и части Закарпатской объявлен I уровень опасности, желтый.

Как прогнозирует Наталья Диденко, Украина в среду, 28 декабря, окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве областей существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-5 тепла, на юге 3-8 тепла.

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