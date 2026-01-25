- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1788
- Время на прочтение
- 1 мин
В части Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за ухудшения погоды
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В понедельник, 26 января, в некоторых регионах Украины прогнозируется ухудшение погодных условий, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных предприятий.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
В частности, ночью и утром в юго-западной части Украины, а также в Черкасской и Кировоградской областях синоптики прогнозируют туман, который ограничит видимость до 200-500 м.
Кроме того, в течение суток в этих регионах, а в дневное время на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине, прогнозируется гололед.
Укргидрометцентр объявил в этих регионах І уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 25 января, на территории Киевской области и в городе Киеве из-за опасных метеорологических явлений, в частности гололеда на дорогах также был объявлен «желтый» уровень опасности.