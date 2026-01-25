ТСН в социальных сетях

Украина
1788
1 мин

В части Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за ухудшения погоды

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Богдан Скаврон
В Украине прогнозируют туман и гололед

В Украине прогнозируют туман и гололед / © Reuters

В понедельник, 26 января, в некоторых регионах Украины прогнозируется ухудшение погодных условий, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных предприятий.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

В частности, ночью и утром в юго-западной части Украины, а также в Черкасской и Кировоградской областях синоптики прогнозируют туман, который ограничит видимость до 200-500 м.

Кроме того, в течение суток в этих регионах, а в дневное время на Житомирщине, Киевщине и Херсонщине, прогнозируется гололед.

Укргидрометцентр объявил в этих регионах І уровень опасности, желтый.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 января, на территории Киевской области и в городе Киеве из-за опасных метеорологических явлений, в частности гололеда на дорогах также был объявлен «желтый» уровень опасности.

