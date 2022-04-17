В частном доме на Волыни произошел взрыв газа: мужчину с ожогами госпитализировали

В частном доме на Волыни произошел взрыв газа: мужчину с ожогами госпитализировали

Причины взрыва пока неизвестны.

В селе Горешние Шеревцы Волынской области произошел взрыв газа в частном доме. В результате чего мужчина 60 лет получил ожоги и ныне находится в больнице, а дом претерпел значительные разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Черновцыгаз".

"Вчера вечером, 16 апреля, на аварийно-диспетчерскую службу 104 поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в с. Горишние Шеревцы", — говорится в сообщении.

Для изучения причин взрыва управление Гоструда в Черновицкой области создаст специальную комиссию.

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