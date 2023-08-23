В Чехии мужчина жестоко избил двух украинок (фото)

Мужчина сначала начал ругать женщин, а потом внезапно набросился на них.

В Чехии мужчина жестоко избил двух женщин после того, как узнал, что они из Украины.

Об этом сообщает издание "Новости".

Как говорится, женщины находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль Skoda Octavia с прицепом. Водитель остановился и начал общение, спросив, есть ли они из Украины. Получив утвердительный ответ, мужчина отъехал на несколько метров, но затем вернулся назад.

Свидетели и жертвы инцидента рассказывают, что водитель сначала начал ругать женщин, а затем внезапно набросился на них. Во время нападения его жертвами стали Лилия и Татьяна, получившие многочисленные ушибы.

Пострадала от нападения мужчины / Фото: Novinky.cz

По словам Лилии, она попыталась удержать агрессора и защитить свою подругу, а Татьяна даже схватила ключи от автомобиля и вытащила их из замка зажигания, пытаясь помешать водителю скрыться. Однако конфликт еще больше разгорелся, когда еще двое мужчин присоединились к нападению – они сильно избили Татьяну и забрали ключи.

В результате нападения Лилия получила многочисленные ранения. Женщина лежала на земле, пока на место происшествия не прибыли полиция и скорая помощь. Татьяна также получила многочисленные травмы, включая открытый перелом челюсти, скулы и костей носа.

Полиция расследует это нападение, выясняя обстоятельства и находя нападающих. Пресссекретарь полиции Ева Червенкова подтвердила, что правоохранительные органы активно работают над раскрытием дела и привлечением виновных к ответственности.

Напомним, что ВСУ за сутки "обезвредили" 11 вражеских танков и почти пол тысячи россиян.

Читайте также: