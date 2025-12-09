- Дата публикации
В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: что известно
Андриану Офрим считали пропавшим.
В чешском городе Фридек-Мистек, расположенном вблизи Остравы, обнаружила тело 22-летней украинки Андрианы Офрим из Закарпатья. Девушка скрылась 21 ноября.
Об этом сообщили на Facebook-странице поселка Кобылецкой Поляны "по просьбе отца погибшей".
Отмечается, по данным местной полиции, было обнаружено тело 22-летней украинки, находившейся в розыске. Правоохранители уже задержали подозреваемого, признавшегося в совершении преступления.
После завершения всех процессуальных и административных процедур тело девушки передадут семье и доставлено в Украину для погребения.
Заметим, что 0321 писали о розыске Андрияне Офриме. Сообщалось, что в комнате нашли телефон, деньги и одежду. Девушка из села Кобылецкая Поляна Раховского района.
Напомним, в конце ноября стало известно, что в Вене в автомобиле сгорел 21-летний украинец. Полиция подчеркнула: "вскрытие показало - жертва умерла насильственной смертью". У погибшего обнаружили наличие травм от тупых предметов. Впрочем, причиной смерти стала удушье.
Оказалось, что погибший - Даниил Кузьмин - сын заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмин. Убийство могло иметь финансовые мотивы, ведь с криптогаманца жертвы была снята значительная сумма. Полиция уже задержала двоих подозреваемых в преступлении.