В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: что известно

Полиция Чехии / © Associated Press

В чешском городе Фридек-Мистек, расположенном вблизи Остравы, обнаружила тело 22-летней украинки Андрианы Офрим из Закарпатья. Девушка скрылась 21 ноября.

Об этом сообщили на Facebook-странице поселка Кобылецкой Поляны "по просьбе отца погибшей".

Отмечается, по данным местной полиции, было обнаружено тело 22-летней украинки, находившейся в розыске. Правоохранители уже задержали подозреваемого, признавшегося в совершении преступления.

После завершения всех процессуальных и административных процедур тело девушки передадут семье и доставлено в Украину для погребения.

Заметим, что 0321 писали о розыске Андрияне Офриме. Сообщалось, что в комнате нашли телефон, деньги и одежду. Девушка из села Кобылецкая Поляна Раховского района.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Вене в автомобиле сгорел 21-летний украинец. Полиция подчеркнула: "вскрытие показало - жертва умерла насильственной смертью". У погибшего обнаружили наличие травм от тупых предметов. Впрочем, причиной смерти стала удушье.

Оказалось, что погибший - Даниил Кузьмин - сын заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмин. Убийство могло иметь финансовые мотивы, ведь с криптогаманца жертвы была снята значительная сумма. Полиция уже задержала двоих подозреваемых в преступлении.

