В Чехии нашли тело 22-летней украинки: полиция раскрыла жуткие детали о ее гибели

Полиция в Чехии. / © Associated Press

В Моравско-Силезском крае Чехии, возле города Фридек-Мистек, обнаружили тело 22-летней украинки. Выяснилось, что девушка стала жертвой умышленного преступления.

Об этом говорится в публикации чешского издания iDNES.cz.

Гражданку Украины сначала считали пропавшей, ее объявили в розыск 25 ноября. Хотя, по словам ее знакомых, девушку видели в последний раз несколькими днями раньше.

Однако 3 декабря в ручье Олешна, недалеко от Фридек-Мистека, прохожий обнаружил тело девушки. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате насильственных действий. Впрочем, когда она погибла, в полиции не сообщили.

"Женщину задушили. Мы с нашими коллегами во Фридек-Мистек начали масштабное расследование, в которое привлекли большое количество полицейских, кинологов и водолазов", - сообщил Лукаш Рихтер, региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности.

На следующий день после обнаружения тела был задержан 33-летний украинец. Мужчина, по данным следствия, признал свою причастность. Причиной преступления вроде бы стали финансовые разногласия:

"Мотивом были их взаимные разногласия, обвиняемый пообещал женщине, что вернет принадлежащие ей с предыдущей работы деньги. Они должны были служить залогом за ее зарплату. Таким образом, он выманил ее с места жительства", - рассказал Рихтер.

Оба проживали в Чехии легально. Известно, что мужчина был в стране дольше, а женщина приехала после начала войны.

В настоящее время подозреваемого содержат под стражей. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку Андриану Офрим, родом из села Кобылецкая Поляна Раховского района на Закарпатье. После завершения всех процессуальных и административных процедур тело девушки передадут семье и доставлено в Украину для погребения.





