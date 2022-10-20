В Чехии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины

Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

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Стоимость военной помощи, которую Чехия планирует передать Украине, 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад почти за 400, а сегодня за 22 миллиона крон. Слава Украине!", — отметила Чернохова.

Глава Минобороны отметила, что не может сказать конкретно, что именно входит в новый пакет помощи.

Držíme слово, а Ukrajinu и в последнем случае остается у нас vojenskými торгами.



На участия владыки ďalej преподносите к schválenию dary неpotrebной vojenské техники,которую мож- но увеличить.



Спустя два týдна за 400, а сегодня за 22 mil.Kč. Promiňte, что nemohu быть конкретным. #SlavaUkraini – Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022

Напомним, что в США большинство республиканцев не поддержат в дальнейшем выделение Украине масштабной военной помощи. Конгресс США уже одобрил выделение более 60 млрд долларов помощи Украине. С января 2021 года Соединенные штаты выделили более 18,2 млрд долларов на безопасность.

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