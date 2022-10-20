В Чехии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины

Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).
Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.
Стоимость военной помощи, которую Чехия планирует передать Украине, 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).
"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад почти за 400, а сегодня за 22 миллиона крон. Слава Украине!", — отметила Чернохова.
Глава Минобороны отметила, что не может сказать конкретно, что именно входит в новый пакет помощи.
Držíme слово, а Ukrajinu и в последнем случае остается у нас vojenskými торгами.– Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022
На участия владыки ďalej преподносите к schválenию dary неpotrebной vojenské техники,которую мож- но увеличить.
Спустя два týдна за 400, а сегодня за 22 mil.Kč. Promiňte, что nemohu быть конкретным. #SlavaUkraini
Напомним, что в США большинство республиканцев не поддержат в дальнейшем выделение Украине масштабной военной помощи. Конгресс США уже одобрил выделение более 60 млрд долларов помощи Украине. С января 2021 года Соединенные штаты выделили более 18,2 млрд долларов на безопасность.
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