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В Чехии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины

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В Чехии подготовили очередной пакет военной помощи для Украины

Фото: ТСН.ua

Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Стоимость военной помощи, которую Чехия планирует передать Украине, 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад почти за 400, а сегодня за 22 миллиона крон. Слава Украине!", — отметила Чернохова.

Глава Минобороны отметила, что не может сказать конкретно, что именно входит в новый пакет помощи.

Напомним, что в США большинство республиканцев не поддержат в дальнейшем выделение Украине масштабной военной помощи. Конгресс США уже одобрил выделение более 60 млрд долларов помощи Украине. С января 2021 года Соединенные штаты выделили более 18,2 млрд долларов на безопасность.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
386
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