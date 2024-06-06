В Чехии поезд, направлявшийся в Чоп, столкнулся с грузовым: среди погибших есть украинцы

В аварии поезда Прага-Кошице чешской частной компании RegioJet, следовавшего в Чоп, погибли четыре пассажира. Среди них — две гражданки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства иностранных дел.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте. Отдельные лица доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралово", — говорится в сообщении. .

Отмечается, что в аварию попал пассажирский поезд Прага – Кошице чешской компании RegioJet. В его состав входят прицепные вагоны к украинскому Чопу, расположенные в середине поезда.

На месте крушения был оперативно создан координационный штаб, в который вошли правоохранительные органы и службы спасения. Отмечается, что консульское должностное лицо в Брно находится на месте происшествия и постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами.

В сюжете ТСН сообщают, что неизвестно – какое гражданство имеют двое других погибших. Между тем отмечается, что больше травмированных среди пассажиров первого вагона. Один из машинистов попал в больницу, другой — в госпитализации не нуждался.

Как сообщили в "Укрзализныце", прицепные вагоны, пассажиры которых ехали в Чоп, были в середине поезда. В настоящее время компания-перевозчик работает с чешскими коллегами, чтобы помочь пассажирам с пересадками. На месте аварии работают эксперты, которые должны установить причины столкновения. По словам чешских властей, без их выводов говорить, что именно произошло рано.

Как сообщалось, ночью чешский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По предварительной информации iDNES, четыре человека погибли и еще десятки получили ранения.

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