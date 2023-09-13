В Чехии сделали заявление о том, будут ли выдавать Украине мужчин-уклонистов

Впрочем, украинские власти могут подать запрос на экстрадицию.

Чехия решила массово не выдавать Украине мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Впрочем, украинские суды могут запросить экстрадицию конкретного человека.

Об этом заявил спикер Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка, сообщило издание Idnes.

По его словам, Прага не будет выдавать Украине уклонистов, потому что Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления, уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу.

Впрочем, в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию. В частности, решение будет зависеть от поданного украинскими судебными органами запроса

"Но в конкретном случае это будет зависеть не от правовой квалификации, а от фактического поведения, согласно которому украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного лица", — сказал Ржепка.

Напомним, Австрия на днях заявила, что "никогда не выдаст" сбежавших от мобилизации мужчин из Украины. Там объяснили, что это будет считаться "посягательством на их независимость".

Кроме того, Венгрия также резко отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации мужчин. Будапешт заявил, что "уклонистов из Украины находятся на территории их государства в безопасности".

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