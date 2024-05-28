В Чехии сказали, когда ВСУ получат первую партию боеприпасов

Вскоре в Украину поступит первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. Согласно заявлению премьер-министра Чехии Петра Фиала на неформальной встрече союзников Украины в Праге, боеприпасы калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", – добавил премьер Чехии.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что партнеры предоставят средства для покупки 500 тысяч боеприпасов. К инициативе Праги присоединились около 20 стран.

Читайте также: