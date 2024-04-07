В Чехии украинских беженцев ожидают перемены: что нужно знать

Те, кто не захочет получать новый статус или не будет соответствовать условиям, могут остаться с временной защитой.

Украинских беженцев в Чехии ожидают перемен. В частности, украинцы с временной защитой смогут получить в стране разрешение на длительное проживание.

Соответствующее предложение к законодательству обнародовало на днях чешское МВД.

Что изменится для украинцев в Чехии

Украинцы смогут отказаться от временной защиты и получить долговременные документы в Чехии. Такие изменения предлагают внести в закон Lex Ukrajina.

Власти Чехии в новом Lex Ukrajina 7 предлагают расширить возможности легализации пребывания для людей из Украины. Беженцы могут добровольно перейти на специальный долговременный тип проживания. Те, кто не захочет получать новый статус или не будет соответствовать условиям, могут остаться с временной защитой.

Как пояснил министр внутренних дел Вит Ракушан, оформить стандартные разрешения на длительное проживание смогут экономически независимые беженцы – те, кто будет где и за что жить и не будет зависеть от государственной помощи.

Институт временной защиты для украинских беженцев будет работать и дальше. входят в ЕС ", – говорится в сообщении.

Права украинцев в Чехии в рамках длительного проживания

Украинцы имеют права в рамках долгосрочного проживания на:

свободный доступ к рынку труда;

не следует проходить адаптационно-интеграционный курс, как другим иностранцам;

биометрическая карточка вместо визовой наклейки;

доступно только коммерческое медицинское страхование, если беженец не трудоустроен (дети остаются в системе VZP);

оформлять долгое проживание должны будут все члены семьи (например, не может оформить только мама, а ребенок остаться с временной защитой);

беженцы, оформившие длительное проживание, смогут зарегистрировать транспортное средство на себя.

Условия специального типа проживания:

нужно находиться в Чехии минимум 2 года;

нужно иметь загранпаспорт;

документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

документ о месте жительства на территории Чехии;

справка о несудимости;

обязательное посещение школы в Чехии для детей.

Продолжение временной защиты после 2025 года будет таким же, как и в 2024 году. Первым этапом будет онлайн-регистрация, а затем визит в МВД для получения визовой наклейки.

Добавим, в Польше все украинские дети, которые сейчас в результате войны находятся в стране, с сентября 2024 года будут обязаны пойти в местные школы. Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши, и он уже на завершающем этапе.

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