В Челябинской области украинские хакеры атаковали разработчика ядерного оружия РФ

Киберактивисты группы BO Team продолжают свою успешную кампанию. Недавно их жертвой стал интернет-провайдер "Вега" из Снежинска Челябинской области, известного как закрытое административно-территориальное образование Челябинск-70.

Об этом сообщило Информационное сопротивление.

Атака оказалась чрезвычайно эффективной: выведено из строя более 1173 коммутаторов провайдера и 10 серверов, уничтожив всю информацию на них. Поэтому уже пять дней подряд заблокировано предоставление интернет-услуг и связи для ряда стратегических предприятий города. Восстановление этих услуг, как отмечают эксперты, выглядит маловероятным в ближайшее время.

"BO Team" заявили о своей ответственности за кибератаку, подчеркнув, что "Вега" является единственным провайдером в городе. Одно из ключевых градообразующих предприятий, ВНИИТФ, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов, также подключено только к этому провайдеру.

В результате атаки хакеры получили доступ к персональным данным и документам находящегося под санкциями этого завода. Полученные данные указывают на то, кто и как помогает институту обходить санкции. В частности, по переписке в соцсетях видно, что атака может привести к срыву государственного оборонного заказа. BO Team не только взяла на себя ответственность за этот срыв, но и предупредила, что это не последняя их атака.

В свою очередь, компания "Вега" сообщила лишь о факте атаки на свою инфраструктуру, обещая восстановление до 17 августа. Однако, по прогнозам BO Team, восстановление может затянуться на неопределенный срок, вероятно, только после серьезных проблем.

Напомним, украинские хакеры из команды "Кибер Спротив" сломали e-mail переписку одного из помощников Дмитрия Медведева, передав часть полученных данных в пользу Сил обороны Украины.

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