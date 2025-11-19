В чем именно НАБУ подозревает Миндича: журналисты выложили полный текст

Герман Галущенко и Тимур Миндич / © ТСН

НАБУ подозревает бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, отмывании денег, полученных преступным путем и в незаконном влиянии на Рустема Умерова — экс-министра обороны, действующего секретаря СНБО.

Об этом говорится в тексте подозрения, который опубликовала «Украинская правда».

Дело, в котором НАБУ объявило подозрение Миндичу, было открыто 21 августа 2025 года. Бизнесмена подозревают в совершении таких преступлений:

создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);

отмывание средств, полученных незаконным путем, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УКУ);

влияние на членов Кабинета министров с целью добиться принятия незаконных решений (ч. 1 ст. 344 УКУ).

Создание преступной организации и руководство ею

Что касается подозрения в создании преступной организации, то по данным следствия, в течение 2025 года были установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики. Это происходило путем влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко. Преступная деятельность бизнесмена в «оборонке» проявлялась через влияние на Умерова.

По данным следствия, эффективность преступной деятельности в значительной степени основывалась на том, что у Миндича были личные контакты с министрами и другими влиятельными чиновниками и он регулярно встречался с ними в собственном доме.

В сообщении о подозрении отмечается: «Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т. М. возможность беспрепятственного получения как лично так и подконтрольными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р. Е., министра энергетики Украины Галущенко Г. В., а также других лиц».

Следователи установили, что при участии Галущенко Миндич влиял на финансовые потоки энергетического сектора, а сам тогдашний министр энергетики получал личную выгоду — протекцию Миндича.

Чтобы координировать сбор, распределение и «отмывание» средств, полученных незаконным способом в энергетической сфере, Миндич создал и возглавил преступную организацию, привлекая в качестве соорганизатора бизнесмена Александра Цукермана.

При участии Цукермана в группу вошли Леся Устименко, Людмила Зорина, Игорь Фурсенко и другие неустановленные лица. Благодаря поддержке Галущенко к организации присоединились тогдашний советник министра энергетики Игорь Миронок и исполнительный директор по физической защите и безопасности госкомпании «Энергоатом» Дмитрий Басов.

Следствие считает, что Миндич, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зорина, Миронюк, Басов и другие лица с 15 января 2025 года получали неправомерные выгоды за действия в интересах контрагентов «Энергоатома», а в дальнейшем легализовали эти средства.

В тексте подозрения указано, что не позднее 14 мая Басов при содействии Миронюка получил 53 тыс. долл. от неустановленного лица, действовавшего от имени ООО «Эласт Атом», в обмен на действия в интересах компании — в частности, обеспечение оплаты по договорам от «Энергоатома».

В период с 10 февраля по 9 мая Устименко и Фурсенко, действуя под руководством Цукермана и контролем Миндича, «отмыли» 1 млн 227 тыс. 300 долл. и 96 тыс. 700 евро — всего 55 млн 144 тыс. 841 грн — после чего передали эти средства тогдашнему вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву.

Кроме того, с 12 февраля по 21 мая Устименко, Зорина и Фурсенко легализовали еще 5 млн. 563 тыс. 523 долл. и 450 тыс. евро, которые, по версии следствия, были получены от Миронюка.

В подозрении также указано, что один из высокопоставленных чиновников прокуратуры, будучи членом преступной организации, с 16 по 26 октября передавал ее участникам данные досудебного расследования, то есть предупреждал о возможности разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП.

Отмывание средств

Следователи пришли к выводу, что главной целью организации было отмывание средств из различных секторов экономики и получение прибыли от этих операций. Вознаграждение участников составляло от 0,2% до 8% от суммы легализованных средств.

По данным следствия, часть операций осуществлялась в интересах Чернышова. Всего под руководством Миндича и Цукермана было легализовано и передано Чернышеву 55 млн 144 тыс. 841 грн.

Процесс отмывания средств осуществлялся при участии Миронюка и включал:

перемещение наличных денег в офис организации,

смешивание и маскировку незаконных средств,

перевод их на счета компаний (в том числе нерезидентов) или передачу физическим и юридическим лицам,

конвертационные операции,

покупку/перевод криптоактивов.

Общая сумма легализованных средств с участием Миронюка — 256 млн 97 тыс. грн.

В подозрении указано: «Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т.М. и Цукермана А.Д. средств составляет 311 241 925, 45 грн».

Влияние на членов Кабинета министров

По данным следствия, 8 июля 2025 года Миндич пытался добиться от Умерова незаконного решения о приеме Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроль качества, чтобы получить материальную выгоду.

В тексте подозрения приведены цитаты Миндича:

«Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги»;

«Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю»,

«Ну это одна твоя команды и все»,

«Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет»,

«Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

Также цитата Умерова: «Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали».

По состоянию на 20 августа продукция так и не была поставлена, поэтому 29 августа ДОТ сообщил ООО «МИЛИКОН ЮА» о расторжении договора.

Директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил УП, что текст подозрения был вручен Миндичу 10 ноября: его прислали на контакты, по адресам проживания и передали жилищно-эксплуатационной организации, согласно закону.

Кривонос добавил, что после вручения документ не является ограниченным в доступе: подозрение находится у стороны защиты и может быть объявлено в открытом судебном заседании.

Также он уточнил, что НАБУ и САП не распространяли текст подозрения: «Содержание подозрения и детали дела могут быть объявлены в открытом судебном заседании по избранию подозреваемому меры пресечения».

Напомним, 10 ноября стало известно, что НАБУ вместе с САП разоблачила масштабную коррупционную схему в украинской энергетике, проведя спецоперацию «Мидас». В тот же день детективы устроили обыски у Миндича. Правда, он успел сбежать за границу за несколько часов до этих следственный действий.

Впоследствии стало известно, что НАБУ сообщило подозрение Миндичу, у которого на их пленках с прослушивания фигурантов схемы псевдоним «Карлсон». Подозрения получил и ряд других фигурантов.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Накануне Кривонос сообщил, что детективы работают над запуском механизмов экстрадиции Миндича. Для начала процесса необходимо получить решение ВАКС об избрании меры пресечения. Директор НАБУ отметил, что экстрадиция бизнесмена из Израиля, несмотря на его гражданство, «не является абсолютно невозможной». Бюро будет принимать все меры, чтобы объявить Миндича в международный розыск.