В чем на самом деле заключается польза витамина С: для чего нужно есть "аскорбинку"

В чем на самом деле заключается польза витамина С: для чего нужно есть "аскорбинку"

Для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.

‚Многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, особенно на период простуды.

Об этом напоминает "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.

Знаете, в чем на самом деле польза витамина С? Вот 5 фактов

Витамин С участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и др.) от повреждения активными формами кислорода, нужен для синтеза гормонов, играющих важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. Также помогает усваивать железо.

Его дефицит вызывает заболевание под названием «цинга», проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.

Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.

Воздействие витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.

Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

Помните, что для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.

Ранее мы писали о том, могут ли поливитамины остановить деменцию.

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