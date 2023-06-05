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В чем польза ягод жимолости: семь фактов, о которых вы могли не знать

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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В чем польза ягод жимолости: семь фактов, о которых вы могли не знать

Жимолость: польза / Фото: Pexels

Жимолость можно встретить у многих людей на дачах и приусадебных участках. В его ягодах содержится большое количество антиоксидантов, поэтому это растение считают одним из самых полезных. Чем и кому полезна жимолость?

Голубая жимолость — кустарник, произрастающий преимущественно в Северной и Центральной Европе, Канаде, Восточной Азии. Эта ягода неприхотлива и хорошо переносит какие-либо почвы или сильные морозы (до -40 градусов).

Что такое жимолость: как она выглядит

Ягоды жимолости имеют голубой или синий цвет, чаще всего отличаются круглой, грушевидной или продолговатой формой. Дикие ягоды меньше садовых (последние могут быть размером с виноград). Что напоминает жимолость по вкусу? Здесь все зависит от сорта. Ягоды бывают горькие, кисло-сладкие или кислые. Вообще это нечто среднее между черникой, малиной и клюквой. Впрочем, следует отметить, что жимолость имеет уникальный вкус и точно описать его трудно.

Созревает жимолость в июне (чаще всего в первой половине месяца). Обращаться с ней нужно крайне обещано, ведь ее темно-бордовый сок может с легкостью закрасить руки и одежду, а отстирать его очень сложно. Ягоды имеют очень тонкую кожуру, которую легко раздавить.

Существуют и несъедобные сорта жимолости, но их нетрудно отличить. Их плоды имеют красный или оранжевый цвет.

В чем польза ягод жимолости

Питательные вещества на 100 г ягод:

  • 45 Ккал калорийность;
  • 8,5 г углеводов;
  • 86 г воды;
  • 0 г жиров и белков.

Если говорить о витаминах и минералах, которые содержатся в ягодах жимолости, то в 100 г есть столько от суточной нормы.

  • 70 мг калия (2,8%);
  • 19 мг кальция (1,9%);
  • 25 мг фосфора (4,4%);
  • 0,8 мг железа (4,4%);
  • 21 мг магния (5,3%);
  • 70 мкг витамина А (7,8);
  • 0,03 мг витамина В1 (2%);
  • 0,02 мг витамина В2 (1,7%);
  • 30 мг витамина С (33%);
  • 40 мкг витамина К (33%).

Чем и кому полезна жимолость

Чем и кому полезна жимолость? / © pixabay.com
Чем и кому полезна жимолость? / Фото: pixabay.com

Польза ягод жимолости состоит в том, что они содержат несколько важных для здоровья минералов и витаминов. С помощью ягоды можно укрепить иммунитет, бороться с бактериями. А еще жимолость считают настоящим рекордменом по количеству антиоксидантов. Поэтому ее употребление защитит организм от преждевременного старения, укрепит сосуды, сердце, мозг и печень.

  1. Жимолость как мощный антиоксидант – это вещества, способные поглощать свободные радикалы, окисляющие клетки. Поэтому жимолость оказывает положительное влияние на молодость организма, улучшает внешний вид кожи, уменьшает воспаление, снижает вероятность большого количества заболеваний, в том числе и рака. Своим антиокислительным эффектом жимолость в несколько раз опережает клубнику, малину, ежевику, чернику и клюкву. И это показали исследования.
  2. Борьба с бактериями — благодаря антибактериальным свойствам ягоды жимолости могут предотвратить инфекции и являются эффективным пребиотиком. Особенно они действенны против стафилококков, сенной палочки и бактерии Kocuria rhizophila, вызывающей заражение крови, перитонит и т.д. Конечно, одной жимолостью вылечить инфекцию не получится, но употребление этих ягод значительно улучшает состояние и ускоряет выздоровление.
  3. Улучшение работы иммунной системы — в 2018 году китайские ученые провели исследование, показавшее, что жимолость способна повышать иммунитет, ведь увеличивает количество белых кровяных телец, атакующих инфекции. Впрочем, этот эффект пока мало изучен.
  4. Помогает при болезни печени – в жимолости содержится большое количество полифенолов (молекулы, которые есть только в растениях), отвечающих за окрашивание плодов. Известно, что они отличаются мощным антиоксидантным эффектом. Треть всех полифенолов в жимолости составляют антоцианы (они делают плоды темно-синими), которые защищают печень от неалкогольной жировой болезни печени и предыдущего стеатоза, обычно поражающих людей с лишним весом и диабетом.
  5. Защищает сосуды от атеросклероза – полифенолы также тормозят окисление липопротеинов низкой плотности (это и есть тот "плохой" холестерин), чем замедляет развитие атеросклероза.
  6. Защищает мозг — как показали исследования, антоцианы помогают снизить риск развития деменции, инсульта, нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона, Альцгеймер), а также улучшают эпизодическую память и мышление.
  7. Помогает в работе сердца – в этой ягоде содержится витамин К, обеспечивающий максимальное усвоение кальция. Также в нем содержатся магний и калий, которые нужны для ритмичной работы сердца.

Жимолость: есть ли противопоказания

Кроме аллергии на витамины группы В, у жимолости нет противопоказаний. Однако также следует отметить, что специалисты рекомендуют не употреблять более 100 г ягоды в день.

Сохранять ее лучше всего в замороженном виде, потому что тогда остаются все ее полезные свойства. Если жимолость кипятить, ее польза значительно снижается. Поэтому при варке ее рекомендуется не доводить до кипения.

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