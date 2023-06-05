В чем польза ягод жимолости: семь фактов, о которых вы могли не знать

Жимолость можно встретить у многих людей на дачах и приусадебных участках. В его ягодах содержится большое количество антиоксидантов, поэтому это растение считают одним из самых полезных. Чем и кому полезна жимолость?

Голубая жимолость — кустарник, произрастающий преимущественно в Северной и Центральной Европе, Канаде, Восточной Азии. Эта ягода неприхотлива и хорошо переносит какие-либо почвы или сильные морозы (до -40 градусов).

Что такое жимолость: как она выглядит

Ягоды жимолости имеют голубой или синий цвет, чаще всего отличаются круглой, грушевидной или продолговатой формой. Дикие ягоды меньше садовых (последние могут быть размером с виноград). Что напоминает жимолость по вкусу? Здесь все зависит от сорта. Ягоды бывают горькие, кисло-сладкие или кислые. Вообще это нечто среднее между черникой, малиной и клюквой. Впрочем, следует отметить, что жимолость имеет уникальный вкус и точно описать его трудно.

Созревает жимолость в июне (чаще всего в первой половине месяца). Обращаться с ней нужно крайне обещано, ведь ее темно-бордовый сок может с легкостью закрасить руки и одежду, а отстирать его очень сложно. Ягоды имеют очень тонкую кожуру, которую легко раздавить.

Существуют и несъедобные сорта жимолости, но их нетрудно отличить. Их плоды имеют красный или оранжевый цвет.

В чем польза ягод жимолости

Питательные вещества на 100 г ягод:

45 Ккал калорийность;

8,5 г углеводов;

86 г воды;

0 г жиров и белков.

Если говорить о витаминах и минералах, которые содержатся в ягодах жимолости, то в 100 г есть столько от суточной нормы.

70 мг калия (2,8%);

19 мг кальция (1,9%);

25 мг фосфора (4,4%);

0,8 мг железа (4,4%);

21 мг магния (5,3%);

70 мкг витамина А (7,8);

0,03 мг витамина В1 (2%);

0,02 мг витамина В2 (1,7%);

30 мг витамина С (33%);

40 мкг витамина К (33%).

Чем и кому полезна жимолость

Чем и кому полезна жимолость? / Фото: pixabay.com

Польза ягод жимолости состоит в том, что они содержат несколько важных для здоровья минералов и витаминов. С помощью ягоды можно укрепить иммунитет, бороться с бактериями. А еще жимолость считают настоящим рекордменом по количеству антиоксидантов. Поэтому ее употребление защитит организм от преждевременного старения, укрепит сосуды, сердце, мозг и печень.

Жимолость как мощный антиоксидант – это вещества, способные поглощать свободные радикалы, окисляющие клетки. Поэтому жимолость оказывает положительное влияние на молодость организма, улучшает внешний вид кожи, уменьшает воспаление, снижает вероятность большого количества заболеваний, в том числе и рака. Своим антиокислительным эффектом жимолость в несколько раз опережает клубнику, малину, ежевику, чернику и клюкву. И это показали исследования. Борьба с бактериями — благодаря антибактериальным свойствам ягоды жимолости могут предотвратить инфекции и являются эффективным пребиотиком. Особенно они действенны против стафилококков, сенной палочки и бактерии Kocuria rhizophila, вызывающей заражение крови, перитонит и т.д. Конечно, одной жимолостью вылечить инфекцию не получится, но употребление этих ягод значительно улучшает состояние и ускоряет выздоровление. Улучшение работы иммунной системы — в 2018 году китайские ученые провели исследование, показавшее, что жимолость способна повышать иммунитет, ведь увеличивает количество белых кровяных телец, атакующих инфекции. Впрочем, этот эффект пока мало изучен. Помогает при болезни печени – в жимолости содержится большое количество полифенолов (молекулы, которые есть только в растениях), отвечающих за окрашивание плодов. Известно, что они отличаются мощным антиоксидантным эффектом. Треть всех полифенолов в жимолости составляют антоцианы (они делают плоды темно-синими), которые защищают печень от неалкогольной жировой болезни печени и предыдущего стеатоза, обычно поражающих людей с лишним весом и диабетом. Защищает сосуды от атеросклероза – полифенолы также тормозят окисление липопротеинов низкой плотности (это и есть тот "плохой" холестерин), чем замедляет развитие атеросклероза. Защищает мозг — как показали исследования, антоцианы помогают снизить риск развития деменции, инсульта, нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона, Альцгеймер), а также улучшают эпизодическую память и мышление. Помогает в работе сердца – в этой ягоде содержится витамин К, обеспечивающий максимальное усвоение кальция. Также в нем содержатся магний и калий, которые нужны для ритмичной работы сердца.

Жимолость: есть ли противопоказания

Кроме аллергии на витамины группы В, у жимолости нет противопоказаний. Однако также следует отметить, что специалисты рекомендуют не употреблять более 100 г ягоды в день.

Сохранять ее лучше всего в замороженном виде, потому что тогда остаются все ее полезные свойства. Если жимолость кипятить, ее польза значительно снижается. Поэтому при варке ее рекомендуется не доводить до кипения.

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