В чем проблема бракованных мин украинского производства: эксперт объяснил, что с ними не так

По словам эксперта, проблема была не в самих минах, а в взрывных зарядах.

На днях в Украине разразился громкий скандал – тысячи снарядов калибра 120 мм отечественного производства оказались некачественными. Украинские военные жаловались, что снаряды не взрываются или не долетают до целей.

Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что проблема была не в самих минах, а в вышибных зарядах, которые имели дефект. Об этом передает "Эспрессо".

"В Министерстве обороны уже официально сообщили, что проблема была в партии не отправивших на фронт мин. Проблема была в вышибных зарядах. То есть, для того, чтобы мина вылетела из миномета используется вышибочный заряд. Это в любом случае является частью боеприпаса, но вот те мешочки с вышибным зарядом и порохом имели проблемы. Причина этого должна быть установлена. Есть вероятность того, что они могли просто отсыреть или их неправильно хранили", – пояснил Катков.

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По его информации, партия была изъята и отправлена производителю, который должен ее заменить и не допустить повторения.

Эксперт добавил, что некачественные вышибные заряды просто заменили зарубежными и мины уже работают на фронте.

"Украина использует мины не только отечественного производства. В ВСУ есть нормальные мины, в которых заменили вышибные заряды на зарубежные и все работает. Это информация, которая есть в открытых источниках. Поэтому, как мне кажется, вся эта история с поставкой некачественных мин уже закрыта", – добавил он.

Напомним, что в Украине распространяется скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций.

25 ноября журналист Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч бракованных мин калибра 120 мм.

Позже корреспондентка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что кроме накачественных мин калибра 120 мм стало известно, что в украинской армии также есть проблема с бракованными боеприпасами калибра 82 мм. Их изъяли с фронта, и ВСУ окажутся без сотен тысяч снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ получают бракованные мины – кто будет за это отвечать

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