В чем состоит "план победы" и будут ли переговоры с Россией: Зеленский раскрыл детали

Этот план будет иметь психологическое и политическое влияние на решение России закончить эту войну.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что так называемый план победы предусматривает серьезное усиление Украины и будет иметь "разного характера" влияние на Россию, чтобы заставить государство-агрессор закончить войну.

Об этом он говорил в среду, 11 сентября, во время пресс-конференции в рамках Саммита Крымской платформы в Киеве.

Украинский лидер снова подчеркнул, что сначала "план победы" он обсудит с президентом США Джо Байденом.

"Он [план победы] в большинстве зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров, но, видимо, все понимают, что есть объем влияния и объем помощи, поэтому, очевидно, почему я в таком порядке это буду делать", — отметил он.

По его словам, этот план — это серьезное усиление Украины и он будет иметь серьезное и психологическое, и политическое влияние на решение России закончить эту войну.

“Этот план обязательно должен был быть представлен ко второму Саммиту мира для того, чтобы заставить Россию дипломатически закончить войну. Если партнеры поддержат его, он точно принудит Россию к более быстрому окончанию войны”, — заверил Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что о переговорах с Россией речь пока не идет.

“Чтобы разговаривать с россиянами, у кого-то должны быть полномочия. Я лично такие полномочия никому не давал”, — подчеркнул он.

Также он отметил, что ему неизвестно о планах мирного урегулирования от партнеров, в частности, от немецкого канцлера Олафа Шольца.

“О мирном плане Шольца мне ничего не известно и не может быть никаких планов без Украины. И я не уверен, что такой план даже существует”, – сказал президент.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы мирный саммит по Украине состоялся при участии России.

Зеленский удивил заявлениями! О чем говорили на Крымской платформе?

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