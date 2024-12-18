В чем суть новых графиков отключения света: эксперт рассказал подробности

Новые графики отключения света позволяют более справедливо и гибко распределять электроэнергию между регионами, но их эффективность зависит от правильного выполнения со стороны операторов системы распределения.

Об этом сообщил в. и. о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулка.

Графики почасовых отключений разработаны по унифицированной схеме для всех регионов, основываясь на принципе справедливого распределения электроэнергии. Потребители разделены на 6 очередей и 12 групп, что дает возможность более гибко управлять отключениями.

"Это позволяет более эффективно подходить к отключениям и увеличивать продолжительность электроснабжения для потребителей", – сказал он.

По его словам, главная задача операторов системы распределения (ОСР) – обеспечивать справедливое распределение и своевременное переключение электроэнергии. Эффективность системы зависит от комплексного подхода.

Он рассказал, что также идет работа по обеспечению котельных и инфраструктурных объектов индивидуальными генерирующими мощностями, что уменьшит нагрузку на графики отключений для бытовых потребителей. Промышленность и бизнес могут задействовать импортную электроэнергию. Госэнергонадзор осуществляет мониторинг соблюдения нормативно-правовых актов по ограничению поставок электроэнергии и эффективности применения лимитов потребления электрической мощности.

Напомним, в Украине будут новые графики отключения света. В частности, очереди теперь будут поделены на подочереди, например, 1.1 и 1.2 во избежание перегрузок.

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