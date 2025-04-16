В чем Украина может конкурировать за своих граждан со странами ЕС: эксперт рассказал

Украинцы в Европе / © ТСН.ua

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Самое большое конкурентное преимущество Украины за своих граждан со странами Европы — это ментальная связь с украинцами за рубежом. Власти должны это понимать и разрабатывать «ментальные» программы поддержки связей с украинцами. Это будет способствовать их возвращению в будущем.

Такое мнение миграционный эксперт, макроэкономист Андрей Гайдуцкий выразил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Наше самое конкурентное преимущество — это ментальная связь, которую мы поддерживаем с украинцами за рубежом. Странам, принимающим иностранцев, очень тяжело ментально „привязать“ иммигрантов первого поколения к местной культуре, бытовым привычкам, пище, особенностям экономического поведения. Поэтому в течение своей жизни за границей мигрант все равно остается ментально связанным с родной страной», — рассказал Гайдуцкий.

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Он отметил, что из-за большой разницы с ЕС в оплате труда Украина пока не может физически вернуть своих граждан. Но через ментальную связь можно работать над привлечением их денег, контактов, знаний и опыта.

«В значительной степени ментально интегрировать украинца в Польше, Германии или США очень тяжело, потому что там украинца рассматривают как разнорабочего, как „синего воротничка“, то есть его ценность значительно занижается, я бы сказал, даже часто унижается в глазах местного общества», — обратил внимание макроэкономист.

В качестве примера он также привел Германию. Там случается немало случаев, когда украинцам в джоб-центрах откровенно говорят, что «мы рассматриваем на офисную работу только граждан Германии или других граждан ЕС, поэтому идите устраивайтесь на фабрики или в сферу услуг».

«Власти Украины должны эти вещи понимать и разрабатывать «ментальные» программы поддержки связей с украинцами. Это будет способствовать их возвращению в будущем», — подчеркнул миграционный эксперт.

К слову, по словам директора Института демографии Эллы Либановой, с каждым месяцем войны в Украине уменьшаются шансы на то, что много женщин вернутся домой из-за границы. В случае окончания войны и открытия границ значительная часть мужчин поедут к своим женщинам за границу.