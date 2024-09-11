В чем заключается сложность освобождения политических заключенных, удерживаемых РФ: Зеленский объяснил

Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на РФ, чтобы Кремль согласился на обмен в формате "всех на всех".

Политических заключенных, в частности крымских татар, сложнее вызволить из российской неволи, чем военнопленных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Литвы и премьер-министрами Латвии и Хорватии в рамках саммита "Крымская платформа" в Киеве.

По словам главы государства, переговоры с россиянами по освобождению политзаключенных проходят очень сложно.

"Идут обмены военнопленными, потому что военнопленных мы можем обменять на военнопленных. Что касается крымских татар – они их незаконно удерживают, как и многих других политических заключенных: журналистов, художников, режиссеров – всех этих людей, просто говоривших правду, веривших и верящих в свободу и борются своими словами, своей правдой, своим искусством. Поэтому сложно забрать их домой", – сказал президент.

Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на РФ, чтобы Кремль согласился на обмен в формате "всех на всех".

"Потому что иначе пока это сложно сделать. Мы работаем через партнеров: и через ОАЭ, и через Катар, и через Турцию. Работаем с Азербайджаном, со всеми странами, имеющими большие представительства и большое влияние, в том числе мусульманское влияние, но пока что успех такой, какой он есть – пока только мы забираем крымских татар", – добавил президент.

Напомним, по данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, по состоянию на начало 2024 года более 8 тысяч украинцев – гражданских и военных – находились в российском плену.

Ранее родственники пленных украинцев рассказали, что РФ во время обменов возвращает тела украинских военнопленных без внутренних органов.

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