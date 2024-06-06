В Черкассах 11-классник сделал предложение своей девушке во время последнего звонка (видео)

Выпускник сделал предложение однокласснице во время их последнего звонка.

В Черкассах во время праздника последнего звонка одиннадцатиклассник сделал предложение своей любимой.

Видео трогательного момента было опубликовано в Сети.

Во время исполнения совместного танца с одноклассниками выпускник пригласил свою девушку в центр круга, где достал кольцо и стал на одно колено, сделав предложение руки и сердца. Она ответила "да". Эти слова собравшиеся встретили громкими аплодисментами.

В Черкассах 11-классник сделал предложение своей девушке во время последнего звонка

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В комментарии "УП. Жизнь" Мария (именно так зовут выпускницу, которой признались в любви) призналась, что предложение было для нее полной неожиданностью, ведь раньше пара не обсуждала женитьбу.

"Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову – это шок, но впоследствии – только положительные ощущения. Я согласилась, не задумываясь (смеется)", – рассказала она.

По словам девушки, никто не знал о планах юноши признаться. Парень поделился тайной только с хореографом, ставившим танец для выпускников.

"Он рассказывал, что очень переживал по этому поводу. И даже перед самым танцем сказал мне, как сильно переживает. Я тогда очень сильно удивилась, только потом все поняла", – добавила Мария.

Молодые люди планируют общее будущее, однако после окончания школы планируют поступать в разные высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за войны летние каникулы могут сократить.

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