В Черкассах 11-классник сделал предложение своей девушке во время последнего звонка (видео)

Выпускник сделал предложение однокласснице во время их последнего звонка.
В Черкассах во время праздника последнего звонка одиннадцатиклассник сделал предложение своей любимой.
Видео трогательного момента было опубликовано в Сети.
Во время исполнения совместного танца с одноклассниками выпускник пригласил свою девушку в центр круга, где достал кольцо и стал на одно колено, сделав предложение руки и сердца. Она ответила "да". Эти слова собравшиеся встретили громкими аплодисментами.
В комментарии "УП. Жизнь" Мария (именно так зовут выпускницу, которой признались в любви) призналась, что предложение было для нее полной неожиданностью, ведь раньше пара не обсуждала женитьбу.
"Это было максимально неожиданно. Первая эмоция, которая приходит в голову – это шок, но впоследствии – только положительные ощущения. Я согласилась, не задумываясь (смеется)", – рассказала она.
По словам девушки, никто не знал о планах юноши признаться. Парень поделился тайной только с хореографом, ставившим танец для выпускников.
"Он рассказывал, что очень переживал по этому поводу. И даже перед самым танцем сказал мне, как сильно переживает. Я тогда очень сильно удивилась, только потом все поняла", – добавила Мария.
Молодые люди планируют общее будущее, однако после окончания школы планируют поступать в разные высшие учебные заведения.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за войны летние каникулы могут сократить.
Читайте также:
- "Плакать хочется": на Закарпатье школьницы одели на выпускную "советскую форму" (фото)
- Военный учет в Украине: важные новости для школьников – когда нужно идти в ТЦК
- "Азбука" оккупанта: как зомбируют украинских детей на захваченных территориях (видео)