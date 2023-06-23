В Черкассах 17-летний юноша три месяца насиловал 12-летнюю девочку

Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

В Черкассах за изнасилование 12-летней девушки будут судить 17-летнего парня.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, 17-летний парень насиловал ребенка в течение сентября-ноября 2022 года. Проживая в одной квартире с 12-летней девушкой, он вступал с ней в половое сношение, угрожая создать условия, при которых ее мать лишат родительских прав, а жертву отдадут в детский дом.

Юноше избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поселке Куты Ивано-Франковской области дядя жестоко убил и изнасиловал 9-летнюю девочку.

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