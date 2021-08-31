В Черкассах бабушка 7-летнего мальчика, которую подозревают в издевательстве над ним, пожелала закрытого судебного заседания

Женщина подала ходатайство, чтобы журналистов не пускали на заседание суда.

В Черкассах проходит судебное заседание по делу бабушки 7-летнего мальчика, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу, и сейчас за его жизнь борются медики. Сторона обвиняемой подала ходатайство о том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Сосновского районного суда Черкасс.

"В производстве следственного судьи Сосновского районного суда г. Черкасс находится ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гр. Л., которая подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 128, ч. 3 ст. 135 УК Украина. в суд также подано ходатайство о рассмотрении материалов в закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения сведений о личной и семейной жизни, а также обстоятельств, которые унижают достоинство человека", — говорится в сообщении суда.

Как стало известно из публикаций местных СМИ, во время заседания судья ходатайство удовлетворила и позволила проводить заседания в закрытом режиме.

Напомним, что в Черкассах врачи борются за жизнь 7-летнего мальчика. Его накануне госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.

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