В Черкассах депутат агитировал за "победу России" и заявлял, что станет гауляйтером - чем все закончилось

В Черкассах к 5 годам лишения свободы приговорили депутата городского совета от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, агитировавшего за "победу России", уничтожение Украины и убийство военных.

Об этом говорится в приговоре Приднепровского районного суда г. Черкассы.

Депутат агитировал за Путина и победу России

По данным суда, подозреваемым является депутат Черкасского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ. Следствие установило, что он поддерживал войну Путина, призывал уничтожить украинских военных "ради мира". Также депутат желал России победы и призвал оккупантов к еще более активным действиям - в частности ракетным атакам.

Также депутат прославлял российских оккупантов, которые якобы "не воюют против гражданских, в отличие от армии США".

"За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!", - заявлял депутат.

Подобное он постоянно говорил своей жене и ближайшему окружению.

Что сказал подозреваемый депутат

На суде депутат вины не признал и не раскаялся. Он заявил, что действительно является членом ОПЗЖ и главой фракции. Он убеждал, что в разговорах желал победы Украине и его якобы "не так поняли".

Он заявил, что действительно купил билет на автобус и планировал сначала выехать в Болгарию, поскольку его сын живет в США.

"Уезжать из страны не собирался, только к сыну в Америку планировал, так как он у него моряк, просто хотел с ним увидеться, поскольку не виделся почти год. Если бы хотел уехать из страны, то сделал бы это в первые дни начала войны", – заявил депутат на суде.

Свидетельство подозреваемого / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что сказали свидетели

На суде также изучили заявление коллеги депутата от ОПЗЖ. Тот сообщил, что подозреваемый хвастался тем, что после оккупации он будет руководить Черкасской областью. Это его крайне возмутило, а потому он обратился в СБУ.

"Депутат продолжает общаться с людьми в городе, которым рассказывает, что армия РФ проводит вынужденную "специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины" от "нациков и фашистов", которые правят в нашей стране, что скоро наше государство будет освобождено от "фашистско-бандеровских оккупантов и русскоязычное население и электорат ОПЗЖ" будет господствовать в стране, а он лично планирует занять должность в Черкасской оккупированной администрации и работать в пользу России", - говорится в заявлении свидетеля.

Еще один свидетель подтвердил эти слова, добавив, что подозреваемый в июне 2022 года проводил работу с избирателями и развивал ОПЗЖ, чтобы после оккупации стать гауляйтером региона.

Приговор суда

Суд признал депутата виновным по ч.1 ст.436-2 УК Украины и ч.3 ст.436-2 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

По данным местных СМИ, осужденным является депутат городского совета от ОПЗЖ Александр Замирайло.

Напомним, в Харькове к пожизненному лишению свободы приговорили местного охранника, который привел российскую ракету на помещение Харьковской ОВА и склады с оружием. На суде он вину отрицал и заявлял, что его якобы подставили.

Читайте также: