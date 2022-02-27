В Черкассах и области активизировались авиаудары: какая ситуация сейчас

Ситуация контролируется.
В Черкассах ближе к вечеру, 27 февраля, активизировались авиаудары. Оккупанты трижды ударили по городу и один - в Чернобыевском районе.
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
По его словам, в целом ситуация контролируема. Без паники.
"Мы сегодня подключили 120 камер по городу, спасибо городским властям и бизнесу. Расширяем сеть укрытий. Если вдруг вас не пускают в частные торговые центры, школы, офисы, будем реагировать", — сказал он.
Скичко отметил, что у граждан были замечания по аптекам, завтра они заработают лучше. Активный был день у волонтеров, продуктов и питания в изобилии.
"Прежде чем что-либо приносить, просим связываться с волонтерами и спрашивать. Также к тем, кто пристально следит и звонит по телефону на 102. Очень важно, чтобы вы проверяли информацию, которую предоставляете", — сообщил Скичко.
Он объяснил, что вызовов тысячи и обработать их все сложно. Полиция должна заниматься обнаружением реальных ВРГ.
"В целом, спасибо всем, кто присоединяется. Это огромное количество людей!" – добавил глава ОГА.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины — 706
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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