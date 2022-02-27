В Черкассах и области активизировались авиаудары: какая ситуация сейчас

Ситуация контролируется.

В Черкассах ближе к вечеру, 27 февраля, активизировались авиаудары. Оккупанты трижды ударили по городу и один - в Чернобыевском районе.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По его словам, в целом ситуация контролируема. Без паники.

"Мы сегодня подключили 120 камер по городу, спасибо городским властям и бизнесу. Расширяем сеть укрытий. Если вдруг вас не пускают в частные торговые центры, школы, офисы, будем реагировать", — сказал он.

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Скичко отметил, что у граждан были замечания по аптекам, завтра они заработают лучше. Активный был день у волонтеров, продуктов и питания в изобилии.

"Прежде чем что-либо приносить, просим связываться с волонтерами и спрашивать. Также к тем, кто пристально следит и звонит по телефону на 102. Очень важно, чтобы вы проверяли информацию, которую предоставляете", — сообщил Скичко.

Он объяснил, что вызовов тысячи и обработать их все сложно. Полиция должна заниматься обнаружением реальных ВРГ.

"В целом, спасибо всем, кто присоединяется. Это огромное количество людей!" – добавил глава ОГА.