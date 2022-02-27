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В Черкассах и области активизировались авиаудары: какая ситуация сейчас

В Черкассах и области активизировались авиаудары: какая ситуация сейчас

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В Черкассах и области активизировались авиаудары: какая ситуация сейчас

Ситуация контролируется.

В Черкассах ближе к вечеру, 27 февраля, активизировались авиаудары. Оккупанты трижды ударили по городу и один - в Чернобыевском районе.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По его словам, в целом ситуация контролируема. Без паники.

"Мы сегодня подключили 120 камер по городу, спасибо городским властям и бизнесу. Расширяем сеть укрытий. Если вдруг вас не пускают в частные торговые центры, школы, офисы, будем реагировать", — сказал он.

Скичко отметил, что у граждан были замечания по аптекам, завтра они заработают лучше. Активный был день у волонтеров, продуктов и питания в изобилии.

"Прежде чем что-либо приносить, просим связываться с волонтерами и спрашивать. Также к тем, кто пристально следит и звонит по телефону на 102. Очень важно, чтобы вы проверяли информацию, которую предоставляете", — сообщил Скичко.

Он объяснил, что вызовов тысячи и обработать их все сложно. Полиция должна заниматься обнаружением реальных ВРГ.

"В целом, спасибо всем, кто присоединяется. Это огромное количество людей!" – добавил глава ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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