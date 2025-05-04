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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Черкассах из-за атаки дронов РФ произошло сразу несколько пожаров

Россияне атаковали Черкассы ударными беспилотниками, раздалась серия взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Из-за атаки дронов в Черкассах произошло сразу несколько пожаров.

Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец в сообщении в социальных сетях.

В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Разбитые окна.

По предварительным данным, травмированных нет.

Все службы работают.

Напомним, что ранее в Киеве упали обломки дронов: стало известно, где вспыхнули пожары.

В результате атаки РФ обломки беспилотников упали в нескольких районах столицы.

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