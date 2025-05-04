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- Украина
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В Черкассах из-за атаки дронов РФ произошло сразу несколько пожаров
Россияне атаковали Черкассы ударными беспилотниками, раздалась серия взрывов.
Из-за атаки дронов в Черкассах произошло сразу несколько пожаров.
Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец в сообщении в социальных сетях.
В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Разбитые окна.
По предварительным данным, травмированных нет.
Все службы работают.
Напомним, что ранее в Киеве упали обломки дронов: стало известно, где вспыхнули пожары.
В результате атаки РФ обломки беспилотников упали в нескольких районах столицы.