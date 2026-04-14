В Черкассах из-за атаки РФ погиб 8-летний мальчик: есть раненые

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Вечером 14 апреля российские войска атаковали город Черкассы ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Последствия атаки на Черкассы

По официальным данным, силы противовоздушной обороны обезвредили девять вражеских беспилотников над территорией области. В результате падения БпЛА в Черкассах зафиксировали повреждения по меньшей мере четырех многоэтажных жилых домов. Спасательные и коммунальные службы продолжают обследовать территорию.

По информации начальника ОВА, от полученных травм погиб мальчик 8 лет. Также сообщается о значительном количестве раненых.

«Однако, к сожалению, есть трагические последствия в областном центре. От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным… Еще девять человек доставлены в больницу, среди них ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия», — отметил Игорь Табурец.

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

На местах падения обломков работают профильные службы. Глава области призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Неизменно призываю всех реагировать на предупреждение об опасности. Берегите себя и родных», — добавил он.

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака РФ по Черкассам 14 апреля 2026 года / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, ранее 14 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Погибли по меньшей мере пять человек. Много травмированных.