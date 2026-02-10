- Дата публикации
В Черкассах коммунальщики вытащили из канализации то, чего никто не ожидает увидеть в унитазе (фото)
В Черкассах борьба с засорами канализации вышла на новый уровень: из системы вытащили предмет, который должен был бы лежать на полу.
Специалисты «Черкассыводоканала» обнаружили в канализационной системе города настоящий ковер, который стал причиной серьезного засорения. Коммунальщики призывают горожан не путать унитаз со свалкой.
Об этом сообщил «Черкассыводоканал».
Необычная находка остановила работу системы водоотведения в Черкассах.
«Знакомьтесь, это ковер. Но не на вашем полу. А… в канализации. Видимо, кто-то насмотрелся „Аладдина“ и надеялся, что ковер-самолет сам долетит до очистных сооружений. Но магия не сработала — сработала физика», — говорится в заявлении водоканала.
Из-за этого заиленного «героя» система была остановлена, а работникам пришлось выполнять сложные аварийные работы.
«Люди, канализация — это артерии города, а не свалка. Не заставляйте нас становиться археологами ваших странных привычек!» — призвали в «Черкассыводоканале».
Что нельзя смывать в унитаз?
К слову, в отличие от раковины, засор унитаза устранить сложнее, поэтому не используйте его как помойку. Эксперты запрещают смывать сигареты, которые не растворяются и отравляют воду химикатами, а также подгузники, тампоны, ватные диски и палочки — хлопок набухает и мгновенно создает пробки. Презервативы не разлагаются и блокируют сток, а женские прокладки, впитывая жидкость, становятся слишком большими для труб. Волосы сбиваются в крепкие пробки, за которые цепляется другой мусор. Также не стоит рисковать с кошачьим наполнителем, даже если производитель уверяет в его безопасности, чтобы избежать вызова сантехника.