В Черкассах — массовая стычка между гражданскими мужчинами и женщинами и ТЦК (видео)

Скриншот с видеосхватки между местными и работниками ТЦК в Черкассах

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В Черкассах толпа разъяренных мужчин и женщин напала на работников ТЦК.

Видео конфликта появилось в Сети. На кадрах видно, как гражданские мужчины и женщины пинками и толчками отгоняют военных ТЦК в авто. В конце концов, те, под матерные слова и возмущение, уезжают.

Дата публикации 21:29, 26.05.25 Количество просмотров 103 В Черкассах произошел массовый конфликт между гражданскими и работниками ТЦК

Реакция полиции

В полиции Черкасс подтвердили, что возбудили уголовное производство по этому делу. По словам правоохранителей, инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей.

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«Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

Черкасский областной ТЦК и СП инцидент пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что в Прилуках на Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата

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