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В Черкассах — массовая стычка между гражданскими мужчинами и женщинами и ТЦК (видео)
В Черкассах местные прогоняли работников ТЦК, занимавшихся проверкой военно-учетных документов.
В Черкассах толпа разъяренных мужчин и женщин напала на работников ТЦК.
Видео конфликта появилось в Сети. На кадрах видно, как гражданские мужчины и женщины пинками и толчками отгоняют военных ТЦК в авто. В конце концов, те, под матерные слова и возмущение, уезжают.
Реакция полиции
В полиции Черкасс подтвердили, что возбудили уголовное производство по этому делу. По словам правоохранителей, инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей.
«Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев», — говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».
Черкасский областной ТЦК и СП инцидент пока не комментирует.
Ранее сообщалось, что в Прилуках на Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата