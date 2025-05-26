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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Черкассах — массовая стычка между гражданскими мужчинами и женщинами и ТЦК (видео)

В Черкассах местные прогоняли работников ТЦК, занимавшихся проверкой военно-учетных документов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот с видео стычки между местными и работниками ТЦК в Черкассах

Скриншот с видеосхватки между местными и работниками ТЦК в Черкассах

В Черкассах толпа разъяренных мужчин и женщин напала на работников ТЦК.

Видео конфликта появилось в Сети. На кадрах видно, как гражданские мужчины и женщины пинками и толчками отгоняют военных ТЦК в авто. В конце концов, те, под матерные слова и возмущение, уезжают.

Реакция полиции

В полиции Черкасс подтвердили, что возбудили уголовное производство по этому делу. По словам правоохранителей, инцидент произошел сегодня в Черкассах во время проверки военно-учетных данных местных жителей.

«Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

Черкасский областной ТЦК и СП инцидент пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что в Прилуках на Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата

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