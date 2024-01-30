В Черкассах мужчина наводил ракеты РФ на воинские части и позиции ПВО: его объяснения шокируют

В Черкассах к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который наводил ракеты на места дислокации ВСУ и позиции ПВО. На суде он цинично заявил, что сотрудничал с оккупантами, потому что "хотел денег".

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда города Черкассы.

По данным суда, подозреваемый в марте 2023 согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Захватчики ему пообещали платить от 10 долларов за сдачу позиций ВСУ. Предатель с апреля по июнь 2023 года сдавал оккупантам места расположения военных городков, частей и позиций ПВО на одном из международных аэропортов.

На суде мужчина признал, что работал на Россию. Свои действия он объяснил тем, что в 2022 году потерял работу, и ему нужны были деньги.

Суд исследовал переписку подозреваемого с россиянином, в которой оккупант поинтересовался, "готов ли украинец служить великой России", на что житель Черкасс цинично ответил, что ему нужны только деньги. Всего за два месяца работы на захватчиков подозреваемый заработал чуть более 27 тысяч гривен. В то же время он навел ракету даже на часть, в которой дислоцировался его знакомый.

Жителя Черкасс признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины и приговорили к 9 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве мужчина сдал России места дислокации ВСУ.

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