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- Украина
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В Черкассах мужчина обворовал и повредил могилы погибших защитников
Злоумышленник, находясь на Аллее Героев, осквернил могилы погибших военных. Кроме того, он похитил находившиеся на захоронениях предметы.
Жителю Черкасс, совершившему осквернение над погибшими могилами воинов, защищавшими независимость и территориальную целостность Украины, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел на Аллее Героев. Мужчина, которому всего за несколько дней до этого, 28 мая, было поставлено в известность о подозрении за систематическое психологическое насилие над собственным отцом, совершил очередное преступление — на этот раз против памяти погибших защитников.
Подозреваемый сорвал с могил двух павших воинов флаги с шевронами спецподразделения «КОРД». Кроме того, из могилы еще одного погибшего он похитил восковую свечу и памятную статуэтку, оставленную семьей.
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. По решению следственного судьи, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, в селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили вульгарное надругательство над местом захоронения. Один из них имитировал половой акт у надгробия, другой снимал это на видео.