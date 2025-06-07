В Черкассах мужчина обворовал и повредил могилы погибших защитников

Аллея Героев

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Жителю Черкасс, совершившему осквернение над погибшими могилами воинов, защищавшими независимость и территориальную целостность Украины, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел на Аллее Героев. Мужчина, которому всего за несколько дней до этого, 28 мая, было поставлено в известность о подозрении за систематическое психологическое насилие над собственным отцом, совершил очередное преступление — на этот раз против памяти погибших защитников.

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Подозреваемый сорвал с могил двух павших воинов флаги с шевронами спецподразделения «КОРД». Кроме того, из могилы еще одного погибшего он похитил восковую свечу и памятную статуэтку, оставленную семьей.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. По решению следственного судьи, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили вульгарное надругательство над местом захоронения. Один из них имитировал половой акт у надгробия, другой снимал это на видео.