В Черкассах мужчина отказался от мобилизации из-за матери с 3 группой инвалидности: как его наказали

В Черкассах к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации из-за матери с 3 группой инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы.

По данным суда, житель Черкасс в феврале 2023 года был признан годным к службе в армии. Однако в помещении ТЦК и СП он отказался подписывать документ о получении боевой повестки и самовольно покинул военкомат.

На суде мужчина рассказал, что ему пытались вручить боевую повестку на 17 февраля 2023, однако он отказался подписывать документы о ее получении. Мужчина подтвердил, что он самовольно покинул помещение ТЦК и СП. Причиной отказа от службы в армии стало то, что у уклониста есть мать с 3 группой инвалидности. Он добавил, что не хочет служить в армии, однако помогает ВСУ донатами.

Суд подтвердил, что мужчина живет с мамой-пенсионеркой с 3 группой инвалидности и то, что в октябре 2023 он переводил деньги на нужды украинского войска.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но он полгода скрывался от мобилизации на даче.

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