В Черкассах мужчина подорвал гранату: умер до приезда медиков (фото)
31-летний мужчина подорвал гранату у подъезда жилого дома после ссоры дома.
В Черкассах 31-летний мужчина подорвал гранату после домашнего конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Об этом сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, около 20:30 14 марта на улице Надпольной в Черкассах 31-летний мужчина подорвал гранату у подъезда жилого дома.
«Предварительно установлено, что после домашнего конфликта мужчина вышел на улицу и привел в действие ручную гранату. От полученных травм он скончался до приезда медиков», — отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием самоубийство и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
На месте взрыва гранаты были изъяты ее остатки и переданы на экспертизу, сообщают в полиции. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, в Хмельницкой области 10-летний мальчик погиб из-за взрыва гранаты в доме.