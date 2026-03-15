В Черкассах мужчина подорвал гранату: умер до приезда медиков (фото)

31-летний мужчина подорвал гранату у подъезда жилого дома после ссоры дома.

На месте инцидента

В Черкассах 31-летний мужчина подорвал гранату после домашнего конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, около 20:30 14 марта на улице Надпольной в Черкассах 31-летний мужчина подорвал гранату у подъезда жилого дома.

«Предварительно установлено, что после домашнего конфликта мужчина вышел на улицу и привел в действие ручную гранату. От полученных травм он скончался до приезда медиков», — отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием самоубийство и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте взрыва гранаты были изъяты ее остатки и переданы на экспертизу, сообщают в полиции. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Хмельницкой области 10-летний мальчик погиб из-за взрыва гранаты в доме.

