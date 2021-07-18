В Черкассах мужчина подстрелил двоих человек и убежал в лес

В Черкассах мужчина подстрелил двоих человек и убежал в лес

Подозреваемого после поиска нашли и задержали.

Около 15:00 воскресенья, 18 июля, возле магазина "Лесной" на улице Дахновской в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двоих других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третью городскую больницу.

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Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Для поисков стрелка задействовали батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками. Его нашли и задержали за короткое время.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

"Правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы установили его личность. Это — 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", — сказал Михаил Куратченко.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

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