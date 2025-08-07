ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
1652
1 мин

В Черкассах мужчина с оружием захватил McDonald’s: стрелок ранен

В Черкассах неизвестный мужчина с оружием захватил ресторан быстрого питания McDonald’s и устроил стрельбу. На переговоры пришлось привезти его жену.

Авторы публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Черкассах произошла стрельба

В Черкассах произошла стрельба / © Нацполиция в Харьковской области

Дополнено новыми материалами

В Черкассах днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан McDonald’s. В заведении питания раздались звуки стрельбы.

Как сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах, есть детали инцидента.

Как рассказали собеседники издания, из заведения питания, куда ворвался стрелок, эвакуировали посетителей: «Раненый мужчина и является нападающим. Он ранил себя сам. На переговоры с ним привозили его жену. Какие были его требования — выясняем».

Правонарушителем, открывшим огонь, оказался местный житель 1992 года рождения по фамилии Бояршинов. По данным наших источников в Силах обороны, он военнослужащий, стрелявший из неустановленного оружия.

Напомним, инцидент произошел на улице Смелянской в Черкассах.

Нацполиция официально подтвердила стрельбу. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

