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- Украина
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В Черкассах мужчина выпрыгнул из окна во время прохождения ВВК: что известно
Военнообязанный остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.
В среду, 30 июля, в Черкассах во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанный выпрыгнул из окна медицинского учреждения.
Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП.
В результате падения мужчина получил телесные повреждения, но остался жив.
«Медики оказывают гражданину медицинскую помощь, в настоящее время его жизни ничто не угрожает», — заверили в ТЦК.
Обстоятельства этого инцидента выясняются, проводится служебное расследование.
Ранее сообщалось, что во время мероприятий оповещения в городе Кропивницком работники ТЦК обнаружили мужчину, который нарушал правила воинского учета. Когда военные установили его личность и сообщили о нарушениях, мужчина упал на землю, изображая приступ эпилепсии. Медики подтвердили, что он симулировал болезнь.
Тем временем в Николаеве мужчина, который пытался убежать от ТЦК во время проверки документов, спрыгнул с моста и погиб.
Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в 90% происходит абсолютно нормально. По его словам, все скандалы относительно так называемой «бусификации» — это «небольшой, скандальный процент».