В Черкассах мужчина захватил McDonald’s и устроил стрельбу: в каком он состоянии
Злоумышленник после нескольких выстрелов случайно ранил себя и закрылся в туалете. В настоящее время он находится в больнице.
Мужчина, стрелявший в McDonald’s в Черкассах, получил травмы. Врачи прогнозы не дают.
Об этом сообщили «Суспільне» в медучреждении, в которое его доставили после инцидента.
«У него резана рана шеи с повреждением сосудов. Тяжелое состояние связано с геморрагическим шоком. Он стабилизирован, оперирован. Сейчас он находится в отделении анестезиологии на искусственной вентиляции легких, стабилизируется. Пока нельзя сказать, что угроза жизни прошла. Прогноз можно давать через сутки», — сказал директор Третьей городской больницы скорой помощи Черкасс Александр Федорук.
Напомним, в Черкассах в McDonald’s на улице Смелянской неизвестный открыл стрельбу, после чего закрылся в туалете.
Инцидент произошел 7 августа примерно в 11:00.
Полиция сразу эвакуировала посетителей и персонал, оцепила территорию заведения и ввела специальную полицейскую операцию. Через час спецназначители КОРД задержали нападающего. Его госпитализировали, других пострадавших нет.
Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что открывший огонь правонарушителем оказался местный житель 1992 года рождения по фамилии Бояршинов. По данным источников в Силах обороны, он военнослужащий, стрелял из неустановленного оружия.