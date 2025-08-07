В Черкассах мужчина захватил McDonald’s и устроил стрельбу: в каком он состоянии

Полиция задержала злоумышленника / © Национальная полиция Украины

Реклама

Мужчина, стрелявший в McDonald’s в Черкассах, получил травмы. Врачи прогнозы не дают.

Об этом сообщили «Суспільне» в медучреждении, в которое его доставили после инцидента.

«У него резана рана шеи с повреждением сосудов. Тяжелое состояние связано с геморрагическим шоком. Он стабилизирован, оперирован. Сейчас он находится в отделении анестезиологии на искусственной вентиляции легких, стабилизируется. Пока нельзя сказать, что угроза жизни прошла. Прогноз можно давать через сутки», — сказал директор Третьей городской больницы скорой помощи Черкасс Александр Федорук.

Реклама

Напомним, в Черкассах в McDonald’s на улице Смелянской неизвестный открыл стрельбу, после чего закрылся в туалете.

Инцидент произошел 7 августа примерно в 11:00.

Полиция сразу эвакуировала посетителей и персонал, оцепила территорию заведения и ввела специальную полицейскую операцию. Через час спецназначители КОРД задержали нападающего. Его госпитализировали, других пострадавших нет.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что открывший огонь правонарушителем оказался местный житель 1992 года рождения по фамилии Бояршинов. По данным источников в Силах обороны, он военнослужащий, стрелял из неустановленного оружия.