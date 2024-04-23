В Черкассах мужчина заманил 14-летнюю девушку в кафе и предлагал "купить ее девственность": как все закончилось

В Черкассах судили мужчину, который заманил в ресторан 14-летнюю девушку и предлагал "купить ее девственность". Тогда потерпевшую спасли официантки.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы от 17 апреля 2024 года.

Мужчина на суде вину возразил

По данным суда, в сентябре 2020 года взрослый мужчина познакомился на улице с 14-летней девушкой. Он предложил ей поужинать в ресторане. Там подозреваемый разговаривал с потерпевшей на сексуальные темы, в частности продажи девичьей девственности и прикасался к ней.

На суде мужчина вину признал только частично. Он пояснил, что был нетрезв и действительно подошел к незнакомой девушке. Он расспрашивал ее об учебе, родителях. Тогда он купил ей газированный напиток. Далее - предложил пойти поужинать в ресторан, где выбрал неприметное место, потому что "там были диваны". Мужчина подтвердил, что заказал потерпевшей вино, однако якобы не заставлял ее пить. Также он отрицал, что общался с подростком на темы секса.

Что рассказала потерпевшая

Однако потерпевшая рассказала другую версию событий. Она отметила, что на момент совершения преступления ей было 14 лет. Когда она гуляла возле магазина, к ней подошел мужчина, которому на вид около 50 лет. Он начал расспрашивать где она проживает, где учится. Он спросил сколько ей лет, на что она ответила, что ей 14 лет. Впоследствии мужчина заманил ее в ресторан, где заставлял пить вино.

"Он вел разговоры на тему секса, о половых сношениях и касался ее тела. Мужчина подсовывался к ней и обнимал. Она от него отодвигалась, а он к ней прижимался. Мужчина спрашивал о ее сексуальных отношениях, спрашивал есть ли у нее парень, умеет ли она целоваться и предлагал ей научить целоваться. Также, он сказал ей, что можно продать девственность", - говорится в показаниях потерпевшей.

Что сказали работники ресторана

На суде выступили также работники ресторана, которые поддержали девушку. Одна из официанток рассказала, что она увидела, как мужчина в возрасте пришел в заведение с девочкой. Он заставлял ее пить вино.

"Она видела как подсудимый прикасался к телу девочки и прижимал ее к себе. Он взял ее за шею и настойчиво предлагал девочке выпить вино, фактически заставляя ее выпить. Начал прижимать девочку к себе, но она отталкивалась от него. Возмущаясь поведением мужчины, свидетель забрала девочку. На вопрос, кто этот человек девочка ответила, что не знает его и хотела от него убежать. Свидетельница вызвала сотрудников полиции", - говорится в показаниях работницы заведения.

Это также подтвердили и другие работники ресторана и посетитель заведения.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы следствия и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

"С учетом формы, вида, степени вины, мотивов и цели уголовного преступления, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание личности обвиняемого. Он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, женат, работает, осуществляет взносы в пользу ВСУ и занимается ремонтом техники для последних, по месту жительства характеризуется положительно, впервые совершил нетяжкое преступление, ранее не судим, является пенсионером, имеет неудовлетворительное состояние здоровья", - говорится в материалах суда.

Приговор суда

Напомним, мужчина ранил косой двух соседей и копа из-за "навоза и камней".

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