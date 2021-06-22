В Черкассах мужчину раздавило авто, которое упало с домкрата

Мужчина погиб, когда ремонтировал авто.

В Черкассах на мужчину упал с домкрата автомобиль. От полученных травм пострадавший погиб.

По этом сообщили в ГСЧС Черкасской области.

Оказалось, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ 22 июня во дворе частного дома.

На место вызвали спасателей. Они вместе с медиками "скорой" помощи, применив спецоборудования, достали тело погибшего из-под автомобиля.

Издание "Суспільне" уточняет, что погибшему было 40 лет.

Напомним, в Тернополе двух людей засыпало землей: один мужчина погиб, другой удалось спасти. Трагедия произошла во время земляных работ.

Как сообщалось, в селе Кобелячок Полтавской области взорвалась емкость, в результате чего от ожогов умерли два человека и еще двое находятся в больнице.

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