В Черкассах на кладбище нашли мертвого мужчину: первые подробности убийства

Мертвого мужчину с разбитой головой обнаружили на кладбище местные жители.

34-летний житель села Мошны задержан за убийство своего товарища. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

"23 февраля жители Черкасс на местном кладбище по улице Одесской обнаружили мертвого мужчину с разбитой головой.

Правоохранители установили связь между 34-летним жителем села и погибшим мужчиной. Между ними на почве ревности возник конфликт, приведший к драке. Злоумышленник взял палку и ударил ею несколько раз товарища по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — сообщили в полиции.

После осмотра места преступления и сбора доказательств правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Жителю Черкасс грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

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