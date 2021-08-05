В Черкассах неадекватный молодой человек устроил стрельбу в чужом дворе (видео)

В Черкассах неадекватный молодой человек устроил стрельбу в чужом дворе (видео)

Парень не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии.

В Черкассах на частную территорию проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Хозяйка позвонила в полицию. Правоохранители приехали на место и задержали правонарушителя.

Им оказался 20-летний парень. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали "скорую" помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смела.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. А молодого человека проверяют был ли он в состоянии, алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.

Напомним, в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двух других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третью городскую больницу.

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