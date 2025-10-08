В Черкассах ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Черкассах / © Getty Images

В Черкассах в ночь на 8 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые, вероятно, прогремели за пределами города.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города следуют вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.