- Украина
- 2
- 1 мин
В Черкассах ночью раздались взрывы
Военные предупреждали об атаке беспилотников в регионе.
В Черкассах в ночь на 8 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые, вероятно, прогремели за пределами города.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города следуют вражеские ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.