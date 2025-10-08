ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2
Время на прочтение
1 мин

В Черкассах ночью раздались взрывы

Военные предупреждали об атаке беспилотников в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Черкассах

Взрывы раздались в Черкассах / © Getty Images

В Черкассах в ночь на 8 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые, вероятно, прогремели за пределами города.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении города следуют вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie