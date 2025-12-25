В Черкассах обломок ракеты упал на кладбище, на Аллее Славы изуродовано более 150 могил (видео)

Кладбище / © pexels.com

В Черкассах вечером 24 декабря в результате российского ракетного удара обломки ракеты упали на территорию городского кладбища. Повреждена Аллея Героев, пострадало более 150 захоронений.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко в Facebook.

Кроме того, в результате действия обломков и взрывной волны были выбиты окна и повреждены крыши в двух образовательных учреждениях, одном общежитии, двух многоэтажных жилых домах и на двух коммунальных предприятиях города Черкассы.

Корреспондент ТСНЕлена Мацюцкая рассказала, что в Черкассах люди массово идут на местное кладбище, где в результате вражеской ракетной атаки в Сочельник были уничтожены и повреждены полторы сотни могил и захоронения на Аллее героев. Черкасчане приходят проверить, не изуродовало ли могилы их родственников.

«Накануне четко во время появления первой звезды на небе, когда люди собрались в семейном кругу, Черкассы были атакованы ракетой. Сработала ПВО. От обломков и взрывной волны выбило окна в двух учебных заведениях, в общежитии, пострадали здания гаражного кооператива. На одном из участков кладбища надгробия и памятники просто снесло. Остальные разбиты, а кресты погнуты. На Аллее героев также разрушены могильные плиты. Одно из надгробий павшего Героя посекло обломками. Городская комиссия фиксирует, какие могилы повреждены, составляют списки. В первую очередь восстановят похожие

Она рассказала, что Аллею славы коснулось бегло. «Основные разрушения это касалось могил гражданских», — добавила она.

