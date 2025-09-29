В Черкассах под наркозом умер ребенок: кого подозревают

Врачи и наркоз / © Credits

Реклама

В Черкассах врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в смерти семилетнего мальчика. Трагедия произошла в ноябре 2024 года во время плановой операции.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие выяснило, что в ноябре прошлого года во время плановой операции, которую делали ребенку, анестезиолог нарушил требования инструкции по применению и дозировке наркоза. Таким образом медик проявил халатное отношение к выполнению своих обязанностей. Из-за этого мальчик умер.

Реклама

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд экспертиз, в том числе и комиссионную судебно-медицинскую, которые подтвердили выявленные нарушения.

Врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего. Медик отстранен от выполнения профессиональных обязанностей.

Продолжается досудебное расследование. Врачу грозит до пяти лет ограничения свободы или до трех лет заключения.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе стоматолога-хирурга и анестезиолога обвиняют в смерти годовалого ребенка после операции по лечению множественного кариеса. Обвинительный акт уже передан в суд. По данным прокуратуры, врачи не отсрочили операцию под наркозом, несмотря на результаты анализов, свидетельствовавших о воспалительных процессах в организме.