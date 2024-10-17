В Черкассах поклонники МП штурмуют самый большой православный храм Украины

В Черкассах 17 октября сторонники Московского патриархата штурмуют самый большой православный храм Украины, который в этот день перешел к ПЦУ. Речь идет о Свято-Михайловском соборе.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Самый большой православный храм страны на рассвете 17 октября перешел к Православной церкови Украины. На территории Свято-Михайловского собора в этот день уже появились верующие ПЦУ.

Как заявил капеллан Владимир Ридный, кафедральный собор всегда будет открыт для военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным.

Также на территории храма будут созданы центр национального-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов.

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Однако с этими изменениями не согласны сторонники Московского патриархата. Они принялись штурмовать храм, проломили ворота и применили перечный баллончик против посетителей. Вместе со сторонниками МП на территорию собора прорвался митрополит Феодосий. По данным местных пабликов, прихожане УПЦ МП пытаются выгнать из храма капелланов ПЦУ и представителей общины.

На видео столкновений видно, что в самом храме вспыхнула потасовка. Люди бросаются предметами, применяют палки и пытаются то ли швырнуть лавки, то ли свести из них баррикады под дверью. Участники инцидента также распыляют газовые баллончики в церкви.

Верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий закрылись в храме и никого туда не пускают. "Суспильне Черкассы" со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зою Вовк сообщило, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Полицейские устанавливают полные обстоятельства и обеспечивают общественный порядок. Следователи определяют правовую квалификацию происшествия, а также устанавливают участников инцидента", – сказала Вовк.

В Черкассах поклонники МП штурмуют Свято-Михайловский собор

К слову, в конце сентября на Закарпатье прихожане УПЦ МП устроили бунт под ТЦК из-за того, что работники военкомата доставили туда священнослужителей церкви.

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