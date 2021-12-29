В Черкассах полицейские забрали у нетрезвых родителей младенца с переохлаждением

В Черкассах полицейские забрали у нетрезвых родителей младенца с переохлаждением

Горе-родители ссорились в магазине.

В Черкассах полиция забрала новорожденного ребенка у пьяных родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Правоохранители получили вызов о том, что на проспекте Химиков в магазине ссорятся мужчина и женщина. На месте патрульные увидели супругов с явными признаками алкогольного опьянения.

Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Малышу патрульные вызвали скорую медицинскую помощь, ведь у него были признаки переохлаждения.

Об этом событии инспекторы сообщили работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем займутся этим делом.

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Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

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