В Черкассах полицейские забрали у нетрезвых родителей младенца с переохлаждением

Горе-родители ссорились в магазине.
В Черкассах полиция забрала новорожденного ребенка у пьяных родителей.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Правоохранители получили вызов о том, что на проспекте Химиков в магазине ссорятся мужчина и женщина. На месте патрульные увидели супругов с явными признаками алкогольного опьянения.
Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Малышу патрульные вызвали скорую медицинскую помощь, ведь у него были признаки переохлаждения.
Об этом событии инспекторы сообщили работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем займутся этим делом.
Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.