В Черкассах произошел взрыв в жилом доме: погибли люди
Специалисты пытаются выяснить причины взрыва в жилом доме.
Вечер четверга, 2 мая, для жителей улицы Защитников Украины в Черкассах разорвал громкий взрыв. Эпицентром чрезвычайного происшествия стал двухэтажный жилой дом. Тревожный звонок поступил в милицию около 20:40.
К сожалению, последствия инцидента оказались роковыми. По предварительным данным, которые обнародовала пресс-служба полиции Черкасской области, трагедия унесла жизни двух человек.
Что происходит на месте трагедии
Сейчас территория вокруг дома оцеплена экстренными службами. На месте работают следственно-оперативная группа, опытные взрывотехники и эксперты-криминалисты.
Специалисты буквально по крохам собирают доказательства и обследуют помещение, чтобы понять, что именно привело к такой беде. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали инцидента — будь то утечка бытового газа или детонация неизвестного предмета. Впоследствии правоохранители определятся, по какой статье квалифицировать это дело.
Детали относительно лиц погибших и возможного наличия других пострадавших уточняются.
